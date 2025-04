Eva saiu do BBB 25 no Paredão deste domingo; veja reação de Renata

A cearense Eva foi a eliminada no 11º Paredão do BBB 25, neste domingo, 30, em berlinda com Vinícius e Delma. A ex-sister já estava preocupada em deixar o reality e chorou no Quarto Nordeste horas antes do anúncio.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt comentou que a bailarina teve muita disciplina no jogo. No entanto, ao citar a relação com sua dupla, Renata, ele afirmou que Eva já foi considerada “manipulável” em relação à amiga.