BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 28? Quem foi pro Monstro?

Em clima de reta final, a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) aconteceu no Modo Turbo na tarde desta sexta-feira, 28 de março (28/03/25). Disputa acirrada entre irmãos terminou com João Pedro sendo o Anjo autoimune .

Divididas por um telão, as duplas contaram com um canhão para disparar a pelúcia para o lado oposto.

Com 60 pontos de vantagem, os irmãos se tornaram os finalistas da Prova do Anjo de hoje. E disputaram a única posição autoimune deste momento na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 25: Como será o Castigo do Monstro?

Após a definição de João Pedro como o novo Anjo, o brother escolheu Vitória Strada para o castigo do Monstro, intitulado "Bolinhas".

"O Castigo do Monstro de hoje é com as protagonistas de várias provas do BBB, as Bolinhas. Depois de uma longa jornada de trabalho essas pequenas estrelas precisam ser separadas por cores", leu o gêmeo de João Gabriel, antes de selecionar Strada.

"Quando tocar a música, o participante deve ir para o local indicado e começar o seu trabalho. Ele deverá usar uma ferramenta especial para pegar as bolinhas e só poderá deixar o local quando terminar de separar todas elas", completou.

Atualizado em 18h07min

Listas dos participantes do BBB 25: Camarote

Veja a lista completa de quem ainda está no grupo Camarote.

Vitória Strada - CONHEÇA a participante

Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS).

Vilma - CONHEÇA a participante

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023).

Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos

Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

Listas dos participantes do BBB 25: Pipoca

Veja a lista completa de quem ainda está no grupo Pipoca.

Vinícius - CONHEÇA o participante

Vinícius entrou com a amiga, Aline, que foi eliminada no Paredão durante o mês de março. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador e nunca mais se afastaram.

João Pedro e João Gabriel - CONHEÇA os participantes

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas.

Renata e Eva - CONHEÇA as participantes

Eva, de 31 anos, e Renata, de 32, são naturais de Fortaleza, no Ceará. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e na amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.

Maike - CONHEÇA o participante

Maike iniciou a disputa ao lado do melhor amigo, Gabriel, que foi eliminado. A união da dupla aconteceu no esporte: aos 13 anos, os dois nadavam juntos e competiam pelo mesmo clube.

