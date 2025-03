Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada (25/3); quem sai hoje?

Aline, Diego e Maike disputam a permanência no reality show; veja quem deve sair. A eliminação ocorre nesta terça-feira, 25 de março

A eliminação acontece nesta terça-feira, 25, durante o programa ao vivo. Confira o resultado parcial da enquete do O POVO sobre este paredão na casa mais vigiada do Brasil.

Mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil ( BBB 25 ). Após indicação da líder, votação da casa e prova Bate Volta a berlinda é formada por: Aline, Diego e Maike .

Enquete BBB 25 - quem sai? Veja resultado parcial



Segundo a audiência do O POVO, com mais de 6,6 mil votos na enquete até as 10 horas de hoje, quem deve sair é Aline. Ela tem 53,06% das intenções de votos.



Em segundo lugar está Maike, com 43,29%. Já Diego recebeu apenas 3,65% das intenções de votos na enquete do O POVO.



A votação oficial, que acontece no site da Globo, no Gshow, para este paredão segue até a noite de terça, 25. O POVO fará atualizações das enquetes até lá.