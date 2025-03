BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 22? Quem foi pro Monstro?

A Prova do Anjo no BBB 25 acontece hoje, sábado, 22 de março; saiba quem ganhou / Crédito: Reprodução/ TV Globo

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) ocorre na tarde deste sábado, 22 de março (22/03/25). A conquista vale, além do direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias, a oportunidade de imunizar um participante na formação do próximo Paredão.

BBB 25: quem ganhou Prova do Anjo hoje (22/03)? Veja como foi a disputa

A Prova do Anjo começou por volta das 16 horas. Renata, a líder da semana, sorteou dois participantes para vetarem alguém. Maike foi sorteado e vetou Vinícius. João Pedro foi sorteado e vetou Aline.

Assim, somente 10 participantes disputam o desafio, em duplas, na seguinte ordem de jogada: Joselma e Guilherme,

Maike e Vilma,

Daniele e Diego Hypolito,

Eva e Vitória Strada, e

João Pedro e João Gabriel. BBB 25: Como será o Castigo do Monstro? Após o fim da dinâmica, será relevado o Castigo do Monstro desta semana. Emojis dos participantes do BBB 25 vão de ovo a coala; CONFIRA

