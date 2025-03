BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 8? Quem foi pro Monstro?

A Prova do Anjo no BBB 25 acontece hoje, sábado, 8 de março; saiba quem ganhou / Crédito: Reprodução/ gshow

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) ocorreu na tarde deste sábado, 8 de março (08/03/25), em disputa que terminou com a vitória de Delma. Com a conquista, além do direito de usufruir de um almoço especial, com recado das famílias, o participante ganha a chance de imunizar outro participante na formação do próximo paredão, no domingo, 9.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, na dinâmica desta semana a imunidade concedida pelo anjo poderá ser anulada por quem atender ao Big Fone, que vai tocar na manhã deste domingo, 9.

Quem atender será levado à Loja Secreta, ampliação do Poder Curinga. Mais poderes poderão ser comprados, como o Poder do Não e o Poder Supremo, que afetam a decisão do anjo. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp BBB 25: quem ganhou Prova do Anjo hoje (08/03)? Veja como foi a disputa

A dinâmica teve apenas oito jogadores. A definição de quem participaria na prova começou com brothers e sisters escolhendo, a partir de sorteio na urna, quem ficaria de fora. Gracyanne Barbosa tirou Aline; Vilma tirou Daniele Hypolito; Daniele tirou Vilma; Renata tirou Gracyanne Barbosa; Delma tirou Thamiris; Vinícius tirou Eva. Assim, participaram da prova, por ordem de jogada, Diego Hypolito, Delma, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinícius, Vitória Strada e Guilherme. A prova foi um jogo de tabuleiro, no qual cada jogador escolhia um cartão com instruções para avançar — ou ser eliminado — na atividade.

João Pedro foi o primeiro eliminado da prova, logo na rodada inicial. Na segunda rodada, não houve quem saísse. Na terceira, Vitória Strada foi eliminada. João Gabriel saiu da disputa na oitava rodada. A competição ficou acirrada na reta final, com posições próximas entre Renata, Diego e Delma. No fim, Delma chegou primeiro ao final do tabuleiro e se sagrou vitoriosa na Prova do Anjo. BBB 25: Como será o Castigo do Monstro? O Castigo do Monstro será anunciado logo após a vitória de Delma.

Emojis dos participantes do BBB 25 vão de ovo a coala; CONFIRA Listas dos participantes do BBB 25: Camarote Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote. Vitória Strada e Mateus - CONHEÇA os participantes Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Amigo de Vitoria, Mateus é arquiteto e está solteiro.

Diogo Almeida e Vilma - CONHEÇA os participantes O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Gracyanne Barbosa e Giovanna: CONHEÇA as irmãs As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.