BBB 25: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

A dinâmica da oitava semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi anunciada na noite dessa quinta-feira, 6 de março (06/03). Veja a programação para os próximos dias. Esta semana, o programa terá mais um Paredão, com emparedados pelo líder e contragolpe "duplo". O Big Fone também tocará mais uma vez.

BBB 25: dinâmica da semana A dinâmica da semana no BBB 25 começou nessa quinta-feira, 6, com a oitava Prova do Líder. Veja como serão os próximos dias do programa:

Quinta-feira, 06/03 No programa dessa quinta-feira, 27, começou a oitava Prova do Líder. Esta semana, a disputa é de resistência. Sexta-feira, 07/03 Nesta sexta-feira, 7, será definido o resultado da prova. O vencedor precisará escolher cinco participantes para colocar "na mira". Ao definir o indicado ao Paredão, deverá apontar uma pessoa entre estas cinco.

Sábado, 08/03 A programação do BBB 25 para o sábado, 8 de março, terá a oitava Prova do Anjo. Nesta semana, o vencedor deverá escolher um participante para ficar imune às indicações ao Paredão.

No domingo, 2 de março, haverá dois momentos. No primeiro, o Big Fone tocará logo após o Raio-X. Quem atender ganhará a possibilidade de comprar um "Poder Curinga especial" na "loja secreta". Veja os poderes disponíveis: Poder de Anular: anular um voto que tenha recebido de outro participante;

Poder do Não: vetar a imunidade dada pelo anjo; Poder do Dois: seu voto terá peso duplo na escolha do emparedado pela casa; Poder do Desvio: tirar alguém da "mira do líder";