BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (06/02)

Prova do Líder acontece nesta quinta-feira, 6 de março (06/03) no Big Brother Brasil 2025; veja regras e quem ganhou a disputa

A disputa deixará o vencedor imune na formação do Paredão. Quem ganhar também terá acesso ao Quarto do Líder, poderá definir VIP e Xepa, e indicará alguém à berlinda na dinâmica desta semana.

A oitava Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) começou na noite dessa quinta-feira, 6. Esta semana, a disputa é de resistência.

A prova começou na noite desta quinta-feira, mas sem a participação dos brothers Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro. Eles ficaram de fora da disputa após perderem a dinâmica do Resta Um.

Na prova, os participantes devem ficar em pé, em cima de uma base, e apertar um botão toda vez que o alerta soar. Os três primeiros a apertar avançam normalmente à próxima etapa. Os demais sofrem consequências, com a do último colocado sendo mais grave. Além disso, caso um participante seja o último a apertar em três rodadas seguidas, a base será trocada por uma de tamanho menor.

A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.

O Globoplay também transmite gratuitamente toda a programação da TV Globo, incluindo os episódios que vão ao ar durante a noite na emissora.É possível assistir tanto pelo celular quanto pelo computador ou pela plataforma na televisão.

Câmeras 24 horas

Ainda para quem gosta de acompanhar os participantes ao longo do dia, a assinatura do streaming permite acesso a diversas câmeras da casa 24 horas por dia. São 12 sinais com transmissão, incluindo o mosaico e a "Câmera Segue o Líder".