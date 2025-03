BBB 25: dinâmica com Thamiris pode deixar dois brothers fora da casa

Após a eliminação de Camilla , a participante Thamiris foi selecionada pela irmã e deve disputar a dinâmica “Pegar ou Guardar” nesta quarta-feira, 5, no Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ). A escolha da sister pode render R$ 60 mil para si, ou revertido ao prêmio da final.

“Os escolhidos vão ter que tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir do lado de fora. Eles vão receber apenas um kit de sobrevivência com um cardápio pior do que o da Xepa”, revelou o apresentador, Tadeu Schmidt.