Vilma passa mal no Castigo do Monstro e é liberada pela produção

Participante foi atendida por médicos após mal-estar durante a dinâmica de resistência e seguirá com a fantasia, mas sem a função de sentinela

Após a orientação médica, a produção anunciou que Vilma estava liberada da função de sentinela, mas deveria continuar com a fantasia de paredão. Maike, que havia sido indicado ao Monstro juntamente com Vilma, passou a assumir o posto de sentinela sempre que a música da dinâmica tocasse.

Na madrugada deste domingo, 2, Vilma Nascimento , participante do Big Brother Brasil ( BBB 25 ), passou mal enquanto cumpria o Castigo do Monstro. Durante a dinâmica de resistência, a sister se sentiu mal e precisou ser rendida por Maike Cruz. Ela foi imediatamente levada ao Confessionário para receber atendimento médico.

BBB 25: motivos do mal-estar e mudança na dinâmica

Vilma explicou que o mal-estar pode ter sido causado pela pressão emocional após a eliminação de Diogo, seu filho. A participante ainda relatou que sua pressão estava elevada, com um valor de 18/7, mas que, antes de entrar no programa, fez exames que estavam normais. “Isso é emocional, eu me conheço”, afirmou, aliviada após o atendimento médico.

Após o incidente, a dinâmica do Castigo do Monstro foi alterada. O Big Boss informou que Vilma estava liberada de cumprir a função de sentinela, e Maike passaria a revezar com os outros participantes apenas quando a música tocasse.

