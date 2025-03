BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 1º? Quem foi pro Monstro?

Vinícius fez o menor tempo e venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) neste sábado, 1º de março (01/03) / Crédito: Reprodução/GShow

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) ocorreu na tarde deste sábado, 1º de março (01/03/25), em disputa que terminou com a vitória de Vinícius. Com a conquista, além do direito de usufruir de um almoço especial, com recado das famílias, o participante ganha grande influência na formação do próximo paredão, no domingo, 2. Além do tradicional poder de imunizar um participante, esta semana o anjo indicará alguém ao Paredão.

BBB 25: quem ganhou Prova do Anjo hoje (01/03)? Veja como foi a disputa

A dinâmica desta semana foi um jogo de encaixes, separado em três etapas. Na primeira, o participante deveria colocar cinco placas, com formas de produtos diferentes, nos espaços corretos. Na segunda, as placas tinham palavras, que deveriam ser inseridas nos locais indicados. Por fim, era necessário combinar caixas com os formatos exatos das aberturas nas quatro portas.

Ganharia a disputa quem completasse a prova mais rapidamente. Caso o jogador finalizasse o percurso sem encaixar os objetos da maneira correta, seria desclassificado Veja abaixo os tempos de cada participante: Vinícius: 2min28s283; Gracyanne: 6min1s749; Vilma: 10min13s468; Delma: desclassificada; Camilla: 3min39s822; Daniele: 5min41s939; Thamiris: 4min48s812. O restante dos participantes não foi sorteado na ordem de jogo, e ficou de fora da disputa. Por ter completado as etapas em 2min28s283, Vinícius venceu a Prova do Anjo desta semana. BBB 25: Como será o Castigo do Monstro? Esta semana, o monstro terá o Castigo do Paredão. Os participantes escolhidos deverão ficar "emparedados": ao menos um dos escolhidos deve estar, sempre, no local da punição. Vinícius indicou Maike e Vilma para receber a penalidade.

Esta semana, o Monstro terá duas mudanças em relação à dinâmica tradicional. Primeiramente, o castigo não impactará na divisão entre VIP e Xepa: caso algum dos indicados ao Monstro esteja no VIP, não perderá o direito ao cardápio mais variado. A segunda diferença, no entanto, é negativa. O vencedor da Prova do Anjo descobrirá que, ao fazer a indicação do Monstro, deverá escolher um dos penalizados para ir direto ao Paredão que será formado neste domingo, 2. Emojis dos participantes do BBB 25 vão de ovo a coala; CONFIRA

Listas dos participantes do BBB 25: Camarote Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote. Vitória Strada e Mateus - CONHEÇA os participantes Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Amigo de Vitoria, Mateus é arquiteto e está solteiro. Diogo Almeida e Vilma - CONHEÇA os participantes O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz.

Gracyanne Barbosa e Giovanna: CONHEÇA as irmãs As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez. Listas dos participantes do BBB 25: Pipoca Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Pipoca.