Sincerão BBB 25: veja como foi a dinâmica com ex-brothers ontem, 17

A dinâmica do Sincerão no BBB 25 contou com a presença dos ex-brothers Babu Santana, Fernanda Bande e Arthur Aguiar para julgar os posicionamentos dos brothers. Os confinados tiveram que escolher entre os adjetivos arregão, hipócrita e saboneteiro. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Veja o que eles escolheram e o que disseram os ex-brothers.



Sincerão BBB 25: qual foi a escolha de cada participante? Mesmo com outras opções, o grupo que participou do Sincerão - Mateus, Aline, Guilherme, Eva e Renata - utilizou principalmente os termos arregão, hipócrita e saboneteiro para falar dos rivais.

Mateus acusou Eva com as placas de "saboneteira" e "hipócrita". Ele relembrou discussão com a sister para justificar a escolha. Guilherme falou da última formação do Paredão para definir Renata como 'arregão' e 'saboneteiro'. "Ela mesma me disse que jogou o voto dela fora. Não é possível que, dentro de um quarto, você não tinha uma escala onde você não tinha os dois últimos. Isso para mim é sabonetar, é arregar”, afirmou o brother.