BBB 25: Quem ganhou a Prova do Líder hoje (20/02)?

João Pedro venceu a sexta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) na noite desta quinta-feira, 20 / Crédito: Reprodução/Globoplay

A sexta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu na noite desta quinta-feira, 20, e terminou com a vitória de João Pedro. A disputa deixou o participante imune na formação do Paredão. O vencedor também ganhará acesso ao Quarto do Líder, definindo VIP e Xepa, além de indicar alguém à berlinda.



BBB 25: quem ganhou Prova do Líder A prova ocorreu na noite desta quinta-feira, 20, e foi uma disputa de habilidade. Os participantes precisavam pegar pequenos discos, que flutuavam em um túnel de vento. A prova foi dividida em quatro baterias, cada uma com quatro participantes. Apesar de haver 17 jogadores na casa, Camilla foi vetada da prova pela líder anterior, Eva.

Quem venceu cada etapa da Prova do Líder do BBB 25? Primeira rodada: Aline

Aline Segunda rodada: João Gabriel

João Gabriel Terceira rodada: João Pedro

João Pedro Quarta rodada: Guilherme Quem venceu a final da Prova do Líder do BBB 25? Final: João Pedro ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp BBB 25: regras da disputa pela liderança

Na disputa de habilidade, cada participante deveria acumular o máximo de discos que conseguissem em um minuto. Os discos "água", "malte", "lúpulo" e "cevada" davam um ponto cada. Os discos "elemento surpresa", por sua vez, podiam dar pontos a mais ou a menos no placar. A competição foi dividida em quatro rodadas, com quatro participantes por vez. Em caso de empate, uma rodada adicional, de 20 segundos, ocorria apenas com os jogadores empatados. Após as quatro rodadas, uma etapa final definiu o vencedor da prova.