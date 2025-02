Ex-BBB denuncia importunação sexual em restaurante; saiba mais

O caso ocorreu um dia após a morte de sua avó, quando Hana decidiu sair para jantar com o namorado. Ainda abalada pelo luto, ela percebeu a atitude suspeita de um homem próximo à sua mesa. Segundo a influenciadora, o agressor, que aparentava ter entre 50 e 60 anos, expôs o órgão genital enquanto a encarava. “Toda mulher sabe qual é esse olhar, né? Um olhar que analisa o seu corpo e olha para o seu olho”, descreveu.

A influenciadora e ex-BBB Hana Khalil relatou ter sido vítima de importunação sexual em um restaurante do Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no Instagram, ela detalhou o episódio e ressaltou a necessidade de se proteger diante da descrença que muitas vítimas enfrentam.

Diante da situação, Hana decidiu gravar o ocorrido para garantir provas. “O pior de tudo é você acabar de ser agredida e pensar: ‘Nossa, eu preciso provar isso, porque senão vão me desqualificar’”, afirmou. Segundo ela, o homem permaneceu no local por cerca de 20 minutos e chegou a consumir drogas dentro do restaurante.

Ao perceber que estava sendo filmado, o agressor fugiu antes da chegada da segurança do estabelecimento. Hana registrou um boletim de ocorrência e alertou para outros casos semelhantes envolvendo o mesmo indivíduo. “O silêncio já vem de brinde, porque a sociedade trata como se isso não existisse”, desabafou. (Heider Sacramento/ Correio)

