BBB 25: o que acontece quando fisiculturistas param de ingerir proteína?

Gracyanne Barbosa está confinada no BBB 25. Como manter a dieta de 40 ovos diários? / Crédito: Reprodução/Instagram

“Eu só preciso de 4.200 ovos para ser feliz no BBB 25”, foi o que disse a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa em vídeo publicado no Instagram. Confinada no reality show desde 13 de janeiro, a fisiculturista busca a melhor forma de manter o alimento tão valioso para seu dia a dia e sua dieta. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Mas, acostumada com uma ingestão tão alta de proteína, o que pode acontecer com Gracyanne ao longo do tempo em que ficará confinada?

BBB 25 e Gracyanne Barbosa: 40 ovos por dia? Quem não tem costume de acompanhar o mundo fitness deve estranhar a quantidade de ovos que Gracyanne come por dia. O nutricionista Renan Wilson Martins, especialista em nutrição esportiva, destaca que, conforme o peso da influenciadora, ela poderia ingerir entre 136 gramas (g) e 187 g de proteína por dia. “Ao consumir 40 ovos diariamente, sendo 30 claras e 10 ovos inteiros, ela obtém cerca de 140g de proteína somente dessa fonte. Isso já cobre toda a sua necessidade diária, considerando que o restante da proteína pode vir de outras fontes, como carnes, suplementos ou vegetais”, afirma o especialista. A própria influenciadora já afirmou que o ovo é um dos seus alimentos preferidos, o que pode explicar a presença tão marcante do ingrediente na dieta, mas Renan reforça que a quantidade de proteína pode ser obtida em outros itens.

“Baseando-se no fato de que 40 ovos possuem 140 g de proteína, Gracyanne poderia optar por outras fontes. Por exemplo, ela poderia consumir 470 g de peito de frango grelhado, 700 g de filé de peixe ou 560 g de carne magra bovina, que forneceriam a mesma quantidade do macronutriente”, enumera. BBB 25 e Gracyanne Barbosa: o que pode acontecer com atletas que mudam drasticamente a dieta? A dieta regrada e o acompanhamento nutricional são essenciais na vida de atletas de alto rendimento. Em caso de incapacidade de manter a rotina de alimentação, algumas consequências podem aparecer. “Inicialmente, pode ocorrer uma redução na síntese de proteína muscular, o que impacta diretamente no ganho muscular e na recuperação. Além disso, a diminuição da ingestão proteica pode levar a uma maior degradação muscular, já que o corpo depende da proteína para reparar e construir os músculos após o treino”, explica Renan.

Além disso, o nutricionista comenta que, a longo prazo, a falta de proteína suficiente pode resultar em perda de massa muscular e diminuição do desempenho físico. Sobre o tempo de recuperação de possíveis perdas de rendimento, o profissional afirma que pode levar de semanas a meses, a depender de como ocorre a retomada das práticas alimentares e de treinamento. “O tempo necessário para recuperar as perdas decorrentes de uma diminuição brusca na ingestão de proteínas vai depender de vários fatores, como a duração do período com baixa ingestão, a intensidade do treinamento, a resposta individual do corpo e a volta ao plano alimentar adequado”, completa.

BBB 25 e Gracyanne Barbosa: que estratégias fisiculturistas adotam para entrar no reality? A rotina de fisiculturistas é regrada por uma alimentação específica para os objetivos e treinos intensos diariamente. A participação em um reality show como o Big Brother Brasil altera totalmente a configuração cotidiano e pode, segundo Renan, resultar em dificuldades para o participante. “Considerando a dinâmica do programa, o confinamento e as exigências da produção podem dificultar a manutenção do nível físico exigido para o fisiculturismo, principalmente devido às restrições alimentares e falta de espaço e tempo para treinos intensivos”. Mas, o nutricionista sugere possíveis soluções para a melhor forma de entrar no programa sem perdas físicas significativas.