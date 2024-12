Rebeca Andrade é eleita uma das 100 mulheres mais influentes de 2024

Repórter do caderno de Esportes

Lista foi divulgada pela rede britânica BBC nesta terça-feira, 3, e citou a ginasta brasileira como uma das inspirações do ano

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do ano de 2024 pela rede britânica BBC. A lista foi divulgada pelo veículo nesta terça-feira, 3, quando a brasileira foi citada como uma das inspirações do ano.

O destaque ocorreu principalmente pelo desempenho da ginasta nas Olimpíadas de Paris-2024, onde Rebeca Andrade somou um bronze inédito na disputa feminina por equipes, uma prata no individual geral e um ouro no solo, quando bateu a norte-americana Simone Biles.