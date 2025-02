Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada; quem sai hoje (18/02)

Três participantes disputam a permanência no reality show, após paredão formado nesse domingo, 16. Vote em que deve sair. A eliminação acontece hoje

O voto é para sair e, mais uma vez, a eliminação será individual com Aline , Guilherme e Mateus na disputa. O participante mais votado será eliminado.

O quinto paredão do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) foi formado na noite deste domingo, 16, após votos da casa e indicações dos líderes. A eliminação acontece nesta na noite de hoje, 18.

O programa de hoje começa logo após a novela "Mania de Você", na TV Globo. Confira o resultado parcial da enquete do O POVO sobre este paredão na casa mais vigiada do Brasil.

A votação oficial, que acontece no site da Globo, para este paredão segue até a noite de hoje. O POVO fará atualizações das enquetes até lá.

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é o participante Mateus . Ele tem 69,91% das intenções de votos. Em segundo lugar está Aline, com 21,45%.

VOTE: Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Aline, Guilherme ou Mateus?

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?

Com Eva na liderança, Diego Hypolito foi o primeiro emparedado, após uma consequência recebida pelo ginasta durante a Prova do Líder. Em seguida, Renata, que venceu a Prova do Anjo, deu imunidade a João Gabriel.

Eva, líder da semana, deveria escolher um dos cinco brothers que colocou "na mira" para ir ao Paredão. Ela optou por Mateus.