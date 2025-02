Dinâmica do congelado do BBB 25: como será a volta de Gracyanne?

A participante Gracyanne Barbosa está no Quarto Secreto do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) desde a noite desta terça, 4. A musa fitness fica no local até esta quinta, 6, quando sua volta deve surpreender os brothers que acham que ela foi eliminada com sua irmã, Giovanna.

Mas o retorno da sister deve movimentar a casa com uma dinâmica inusitada. Entenda quando será o retorno de Gracyanne e veja que horas acontece.