BBB da Holanda viraliza por dinâmica com pet de participante

Um vídeo do Big Brother holandês tomou conta das redes sociais neste domingo, 26, dividindo a opinião dos brasileiros sobre uma dinâmica de eliminação do reality show. Na gravação, o cachorro de uma participante confinada entra no programa e ela não pode tocar nele - ou seria eliminada.

A dinâmica em questão já é conhecida pelo público holandês. Na "prova", os participantes precisam ficar parados ao comando do Big Boss de "congelar" ("freez" no idioma original) enquanto alguém especial para os brothers entra na casa.

De acordo com o site oficial do reality Holandês, no dia do vídeo que viralizou, os participantes tiveram a chance de conseguir água quente ilimitada por uma semana. Ao comando do Big Boss, todos congelaram e o cachorro da sister Jolien entrou na casa.

Ao ver o seu animal de estimação, ela se assustou e pôs as mãos no rosto para esconder o choro. O cachorro, sem entender, tentou brincar com Jolien, mas ela não pode interagir com ele. Ao serem liberados, a sister ficou em prantos.

O Big Brother na gringa foi longe demais? Lá tem uma prova na qual eles tem que congelar sempre que o Big Boss fala “freez” aí sempre entra algo que é importante na vida daquela pessoa. Quem ir pra abraçar ou tocar é automaticamente eliminado. Será que rola aqui no Brasil? pic.twitter.com/CbFXBaYjWa — CABRAL (@cabralsoyo_) February 26, 2023

Eu não aguento mais ver esse vídeo da moça no BBB Holandês, que o cachorro dela entra lá e ela tem que ficar congelada. Eu ia ser eliminado de imediato. Toda vez que vejo, choro — doug, um futuro juiz (@futuroexadv) February 27, 2023

se mil vezes passar o vídeo do cachorro da mulher entrando no bbb as mil vezes eu irei assistir e em todas irei chorar de novo — jule (@aillagomes13) February 26, 2023

