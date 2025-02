Gracyanne escuta papo de Diogo Almeida e compara ator com Belo

No Quarto Secreto do BBB 25, Gracyanne Barbosa enalteceu o ex-marido Belo. "Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo", afirmou

Com o privilégio de poder assistir a todos da casa no Quarto-Secreto do BBB25, Gracyanne Barbosa escutou uma conversa de Diogo Almeida na madrugada desta quarta-feira, 5, que não gostou muito. O ator conversava com a mãe Vilma sobre o episódio do Contragolpe e disse que "errou na régua", mas usou o “mesmo critério” que usa lá fora.

Após ouvir a declaração, a musa fitness comparou a postura do ator com o tratamento que recebia de Belo, seu ex-marido. "Lá fora? Lá fora não protege a mulher que ele tá? (...) Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo. Né, Marcelo Pires?", diz, usando o nome de batismo do cantor.