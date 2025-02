BBB 25: que horas começa hoje, quarta, 5? Veja horário e como assistir

BBB 25 é transmitido hoje, quarta, 5 de fevereiro (05/02), com dinâmicas em dupla com eliminação em paredão; veja onde assistir ao vivo e que horas começa

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre as duplas confinadas nesta quarta-feira, 5 de fevereiro (05/02).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (05/02)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje tem eliminação (05/02)

O BBB começa a dar sinais do fim da dinâmica de duplas. Giovanna foi eliminada, e sua irmã, Gracyanne Barbosa, seguiu para o Quarto Secreto. Dentro da casa, o clima ainda é de tristeza pela partida da dupla.

No entanto, nesta quarta-feira, 5, o ambiente deve mudar com uma festa comandada por Chitãozinho & Xororó, contando com a participação especial de Sandy & Júnior. Enquanto isso, Gracyanne acompanhará tudo durante sua estadia no Quarto Secreto.