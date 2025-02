Editor adjunto do O POVO Online

Após eliminação de Giovanna e ida de Gracyanne ao Quarto Secreto, o BBB 25 segue hoje (05/02) com sua programação; veja quem vai cantar no Show da Quarta

O Big Brother Brasil (BBB 25) segue nesta quarta-feira, 5 de fevereiro (05/02), com sua programação. E hoje é o dia Show da Quarta.

BBB 25: quem vai cantar hoje (05/02) no Show da Quarta?

Chitãozinho & Xororó, contando com a participação especial de Sandy & Júnior, se apresentará no reality show. Enquanto isso, Gracyanne acompanhará tudo durante sua estadia no Quarto Secreto.