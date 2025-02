BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 1º? Quem foi pro Monstro?

Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, são dupla pipoca do BBB 2025 / Crédito: divulgação / TV Globo

A terceira Prova do Anjo do BBB 25 aconteceu na tarde deste sábado, 1º de fevereiro, em disputa que terminou com a vitória de Aline e Vinicius. Com a conquista, além de conseguir R$ 10 mil, o direito de usufruir do 'almoço do anjo' com recado das famílias, no domingo, 2, o par poderá imunizar outra dupla.

Eles escolheram o duo formado por Vitória Strada e Mateus para ocupar o posto de monstros da semana.

A prova do Anjo consistia em montar três quebra-cabeças no menor tempo. Os baianos Aline e Vinicius concluíram em 1min27s18ms.

Em segundo lugar veio a dupla Diego e Daniele Hypolito, que alcançaram 1min58s534ms. Emojis dos participantes do BBB 25 vão de ovo a coala; CONFIRA

Apenas cinco duplas participaram da prova. O duo sorteado pelos líderes Gabriel e Maike vetava duas pessoas. Confira os sorteados e os vetos: Diego e Daniele Hypolito foram os primeiros sorteados e vetaram João Pedro e João Gabriel.

Diogo e Vilma foram sorteados e vetaram Giovanna e Gracyanne

Renata e Eva foram sorteadas e vetaram Vitória Strada e Mateus

Vitória Strada e Mateus foram sorteados e vetaram Renata e Eva Após esse momento, veja as duplas que participaram e o tempo de cada uma: Aline e Vinicius: 1min27s18ms.

Diego e Daniele Hypolito: 1min58s534ms

Guilherme e Joselma: 2min16s010ms

Camilla e Thamiris: 2min35s000ms

Diogo Almeida e Vilma: 5min10s314s Como vencedores, Aline e Vinicius escolheram Vitória Strada e Mateus para cumprir o Castigo do Monstro "Fita de Vídeo e Ficha de Inscrição". Com isso, os amigos perderam 300 estalecas cada.

Os baianos definiram que Mateus será a "Fita de Vídeo", e Vitória Strada a "Ficha de Inscrição". "O Monstro dessa semana vai homenagear os primórdios do Big Brother Brasil. Era uma época que as pessoas se inscreviam no programa mandando uma fita de vídeo e uma ficha de inscrição de papel. Um dos dois castigados vai se vestir de Fita de Vídeo, e o outro vai ser vestir de Ficha de Inscrição. Quando tocar a música do Monstro, os dois deverão ir para o espaço marcado no gramado e dançar até o som terminar. Cada castigado da dupla perde 300 estalecas, quem estiver no VIP vai direto para a Xepa", dizia o recado descrevendo o castigo. Listas dos participantes do BBB 25: Camarote Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote.

Vitória Strada e Mateus - CONHEÇA os participantes Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Amigo de Vitoria, Mateus é arquiteto e está solteiro. Diogo Almeida e Vilma - CONHEÇA os participantes O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Gracyanne Barbosa e Giovanna: CONHEÇA as irmãs As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais.