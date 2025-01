BBB 25: que horas começa hoje, quarta, 29? Veja horário e como assistir

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre as duplas confinadas nesta quarta-feira, 29 de janeiro (29/01).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (29/01)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje tem eliminação (29/01)

Edilberto e Raissa foram eliminados do reality show na última terça-feira, 28. Agora, a casa começará a sentir as mudanças após Eva atender o Big Fone, participar de um almoço com os convidados e escolher as punições resultantes da dinâmica.

No programa desta quarta-feira, os brothers também terão uma festa que contará com a participação do grupo "O Legado", formado pelo ex-BBB Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan.