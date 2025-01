Enquete BBB 25: quem deve ser eliminado após último paredão de dupla

Vote em qual participante você acha que deve encarar o paredão. Terceira berlinda do BBB 25 encerrará esquema de duplas. Participe de enquete abaixo

Edilberto e Raissa foram eliminados do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25). No paredão desta semana, eles receberam 50,70% da porcentagem de votos e foram os últimos a saírem no esquema de duplas, ou seja, a eliminação será individual a partir da próxima berlinda.

Os artistas circenses disputaram contra outros pares: Vitória Strada e Mateus e Diogo e Daniele. Também saiu em dupla o casal Arleane e Marcelo, no primeiro Paredão da temporada.