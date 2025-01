BBB 25: Marido de Daniele Hypólito lamenta solidão da sister no jogo

Marido de Daniele Hypólito diz que chorou pela situação da sister / Crédito: Reprodução/Instagram e TV Globo

Neste domingo, 19, no BBB 25 os irmãos Hypólito (Diego e Daniele) passaram a noite na área externa falando sobre a falta de aliados no jogo enquanto cumpriam o castigo do monstro. Daniele desabafou sobre não conseguir se enturmar com outros participantes. ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Fora da casa o assunto também tem repercutido, Fabio Castro, marido da ex-ginasta, confessou em suas redes sociais se sentir triste ao ver a esposa sendo rejeitada.

BBB 25: Marido de Daniele diz que chorou pela situação da sister Fabio Castro, casado há dez anos Daniele, comentou o assunto nas suas redes sociais. Ele afirma que queria estar ao lado dela e que está sendo muito difícil ver que ela está sofrendo no confinamento.

"É doloroso demais ver ela assim. Ela tem o maior coração que eu conheço, e é difícil ver ela sofrendo rejeição dessa forma. Queria poder estar lá para oferecer o apoio que ela precisa, porque ela merece todo o carinho e compreensão do mundo", desabafou. Em fala enviada ao Splash, ele destacou ainda que já chorou muito e está muito aflito com essa situação. "Eu já chorei muito por não estar ao lado da minha benção nesse momento de dor. Somos unidos demais".

Irmão mais velho de Daniele também se pronunciou Edson Hypolito, irmão de Daniele e Diego, afirmou ao Splash que não entende esse comportamento distante dos outros participantes, pois seus irmãos não fizeram nada que justificasse essa falta de alianças jogo, segundo ele. “Fiquei muito triste em ver minha irmã chorando porque se sente excluída. Dá vontade de colocar ela no colo, de abraçar e falar que tudo vai ficar bem", relatou. BBB 25: Daniele Hypólito falta de aliados no reality Durante o castigo do monstro, Daniele desabafou com Diego sobre suas relações dentro da casa, e citou até a falta de proximidade com o irmão no início do confinamento. Ela destacou que os dois não são prioridades de ninguém no reality.