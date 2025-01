Peças de artesanato do Ceará decoram casa do BBB 25

Acompanhada por inúmeros espectadores, a casa do Big Brother Brasil a cada nova edição traz quartos, salas e ambientes com temáticas e decorações diferentes. Neste ano, o espaço possui cenários inspirados nas novelas e programas da TV Globo, que completa 60 anos de fundação em 2025.

“Vocês vão ver que cada cantinho tem a ver com histórias contadas ao longo das seis décadas. A sala, por exemplo, nos leva às tramas ambientadas no oriente, colorida, com tons terrosos. Tudo aqui cria essa atmosfera”, explicou Tadeu Schmidt na primeira entrada ao vivo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) , ainda no início deste mês.

Peças de palha de artesãos cearenses são usadas na decoração da casa do BBB 25

Entre cores, formas, desenhos e painéis, a área externa do BBB 25 conta com objetos do Ceará que ganharam atenção durante o programa exibido na segunda-feira, 27. Na dinâmica do “Sincerão”, os participantes sentaram-se no jardim enquanto peças de artesanato decoravam uma das paredes da área externa.

Guia Vida&Arte CasaCor: CeArt, design e artesanato cearenses juntos

Feito com cestas, souplats e objetos de palha de carnaúba, o enfeite foi produzido com itens de artesãos do Estado que integram o catálogo da Central de Artesanato do Ceará (CeArt).