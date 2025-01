BBB 25: Maike empurra Eva durante Big Fone e público pede expulsão

Na primeira dinâmica do Big Fone do ano, Maike foi o mais rápido, mas descumpriu as regras do Castigo do Monstro / Crédito: Reprodução / TV Globo

A noite do último sábado, 25, foi intensa para quem acompanha o Big Brother Brasil (BBB). A edição do reality foi marcada pela anulação da dinâmica do Big Fone, depois de Maike ter descumprido a regra do castigo do monstro. Agora, uma parte do público tem cobrado a expulsão do brother, que na correria para atender a ligação, empurrou a cearense Eva, que também tentou chegar ao telefone.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As imagens mostram que, no momento em que Maike chega ao Big Fone, ele dá alguns passos para trás e empurra a bailarina para longe do aparelho. Mateus Pires, que faz dupla com Vitória Strada, também estava no jardim. A atitude dividiu a opinião nas redes sociais.



No X, antigo Twitter, os fãs do reality repercutiram a cena. "Ele empurrou a Eva depois que atendeu... uma agressão sem nenhuma justificativa", escreveu um internauta. "Wanessa foi expulsa por muito menos!", contestou um outro. "Pessoas já foram EXPULSAS por muito menos que isso!", disse um terceiro. Uma das cearenses que participa do reality, a bailarina Eva despertou a empatia dos internautas, que pedem a expulsão de Maike Crédito: Reprodução / gshow

As opiniões são embasadas por uma das principais regras do reality: é proibida a agressão física, sob pena de desclassificação da competição. Essa normativa foi responsável pela expulsão de outros participantes no passado, como na ocasião em que Maria acertou Natália com um balde na cabeça durante um Jogo da Discórdia, em 2022. Programa terá novo Big Fone neste domingo, 26 Ainda durante a edição do dia 25 de Janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt, precisou convocar a casa toda para anunciar que o Big Fone está anulado.