Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada hoje, 27; quem sai

Vitória e Mateus, Diego e Daniele, e Edilberto e Raissa disputam permanência no programa. Enquete Uol aponta dupla favorita à eliminação; confira

O segundo paredão do Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) foi formado neste domingo, 26, com três duplas na berlinda: Vitória e Mateus , Diego e Daniele , e Edilberto e Raissa . Confira abaixo a votação atualizada da enquete Uol.

O resultado oficial será anunciado amanhã, terça-feira, 28, quando uma das duplas deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta, e a decisão está nas mãos do público.

Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (27/01): qual dupla sai no paredão?

Segundo a enquete do Uol, Vitória Strada e Mateus são os mais votados para sair do reality, com 50,42% dos votos.

Edilberto e Raissa aparecem em segundo lugar com 43,47% dos votos.