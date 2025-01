BBB 25: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Dinâmica para a terceira semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/Globoplay

Já está definida a dinâmica da terceira semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25). já está com a dinâmica da semana. O esquema para os próximos dias foi anunciado na noite dessa quinta-feira, 23 de janeiro (23/01). Nos próximos dias, o programa terá o primeiro Big Fone da temporada, que deve causar grandes movimentações no jogo. Também ocorrerá a Prova do Anjo e a formação de mais um Paredão.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora BBB 25: dinâmica da semana Provas do Líder e Anjo na terceira semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) Crédito: Reprodução/Globoplay

A dinâmica da semana no BBB 25 começou nessa quinta-feira, 23, com a segunda Prova do Líder. Veja como serão os próximos dias do programa: Quinta-feira, 23/01 O programa dessa quinta-feira, 23, teve a vitória de Diogo Almeida e Vilma na Prova do Líder. Após ganhar a disputa, eles fizeram a divisão entre VIP e Xepa. Sexta-feira, 24/01 Nesta sexta-feira, 24, os líderes precisarão escolher três duplas para colocarem "na mira". Ao definir os indicados ao Paredão, Diogo e Vilma deverão apontar uma dupla entre estas três.



Sábado, 25/01 A programação do BBB 25 para o sábado, 25, terá a segunda Prova do Anjo. Novamente, os anjos deverão escolher alguém para imunizar. Não houve, até o momento, provas em que o anjo fica autoimune.

Durante o programa ao vivo, o Big Fone tocará, dando imunidade à dupla do participante que atender. A dupla ficará imune mesmo que esteja entre os participantes "na mira" dos líderes.

Eles também precisarão escolher, em consenso, outra dupla para ir ao Paredão. Duplas que já estejam "na mira", porém, não poderão ser escolhidas.



Domingo, 26/01 Formação e resultado do Paredão na terceira semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) Crédito: Reprodução/Globoplay No domingo, 26, haverá a formação do segundo Paredão. Além dos líderes, ficam imunes a dupla escolhida pelos anjos, e a dupla que atendeu o Big Fone no dia anterior. Serão quatro indicações: uma, entre as duplas "na mira", dos líderes; uma pela dupla que atendeu o Big Fone; uma por votação da casa; e um contragolpe da dupla emparedada por quem atendeu o Big Fone.