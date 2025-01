BBB 25: o que aconteceu na madrugada de hoje, 23? Veja resumo

Movimentação pós-festa, possíveis casais e discussão de alianças marcaram a madrugada desta quarta, 23, no BBB. Confira tudo que aconteceu

A madrugada desta quinta-feira, 23, foi agitada para os brothers do BBB 25. Com o fim do show da dupla César Menotti e Fabiano, eles aproveitaram o “after” para flertes e discussão de alianças, após a primeira eliminação da temporada.

Veja o que rolou no BBB nesta madrugada.