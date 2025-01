Sincerão BBB 25: veja tudo o que aconteceu na dinâmica ontem, 20

Duplas do BBB 25 alfinetaram rivais dentro do jogo. Veja quem participou e como foi o primeiro Sincerão da edição

Ao todo, cinco duplas participaram da dinâmica. Confira quem participou e como foi o Sincerão no BBB 25.

As duplas do BBB 25 participaram do primeiro Sincerão da edição nessa segunda-feira, 20. Em um cenário que representava uma postagem nas redes sociais, eles escolheram frases para definir os rivais.

Para incentivar desentendimentos entre os participantes, as duplas protagonistas da semana escolheram adversários para posar para uma foto para posts nas redes sociais. Então eles escolhiam as legendas.

Em uma moldura estava a frase "Essa dupla...", para ser completada com as seguintes opções:

Na réplica, Vinicius rebateu dizendo: "Você pesou quando falou de dignidade, porque a gente leva para o VIP quem temos mais aproximação. Se estivesse no VIP, ia me chamar para me conhecer?"

Com a frase “Essa dupla não faz questão de se conectar”, Marcelo e Arleane escolheram mirar em Aline e Vinícius, justificando que os baianos não se aproximam dos outros participantes.

Veja as frases que cada dupla escolheu no Sincerão dessa segunda, 20.

As irmãs não tiveram direito a réplica, pois não estavam participando da dinâmica.

“Estávamos todos na Xepa, estávamos iniciando uma troca que eu achei que fosse genuína. Estava com muito interesse na história dela, assim como demonstravam interesse na nossa. Desde o momento que foram para o VIP, isso mudou completamente"

A dupla escolheu Camila e Thamiris para a foto , com a legenda: "Essa dupla esconde o jogo". Na justificativa, o ator afirmou que as meninas mudaram desde que foram para o VIP.

"Acho impressionante uma pessoa falar que quero aparecer se bota uma cadeira no queixo. Cada um tem sua forma de se expressar", disse Aline durante a réplica.

A dupla de pai e filha também escolheu Aline e Vinicius, com a frase "Essa dupla se acha protagonista". Edilberto explicou: “Eu acho desnecessário querer aparecer mais que os outros o tempo todo".

Sincerão BBB 25: qual frase a dupla Aline e Vinicius escolheu

Aline e Vinicius colocaram os rivais Edilberto e Raissa para “posar para foto” com a legenda "Essa dupla é espaçosa".

Direcionando para Edilberto, Vinicius iniciou a justificativa dizendo: "Essa pessoa quer buscar um espaço que ela não tem, ela está invadindo o espaço e se incomodando até com o espaço que não existe para ela. No intervalo, vocês puderam ver. Está se incomodando até com o tom de voz de Aline", falou Vinícius.

Antes do tempo acabar, Edilberto fez sua réplica com uma indireta de que só está no paredão pois os amigos ganharam a liderança esta semana.

As duplas também discutiram no intervalo do BBB 25, após Edilberto reclamar que Aline e Vinicius querem “aparecer”.



Sincerão BBB 25: qual frase a dupla Gabriel e Mike escolheu

A dupla Diego e Daniele Hypolito foi a escolha dos anjos Gabriel e Mike, utilizando a legenda "Essa dupla faz média com todo mundo".

No entanto, Mike disse que a afirmação se referia a Diego. “Ele tenta estar em todos os ambientes e, muitas vezes, entra em assuntos e toma partido de assuntos pela metade", justificou.

A dupla de ex-ginastas não teve direito a réplica.