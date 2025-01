Além de Arleane e Marcelo, veja os primeiros eliminados de todos os BBBs

Além de Arleane e Marcelo, outros participantes como Kerline, Luciano e Ariadna também foram eliminados precocemente em suas respectivas edições do BBB / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Nessa terça-feira, 21, Arleane e Marcelo foram os primeiros eliminados do Big Brother Brasil (BBB 25), com 55,95% dos votos. Assim, eles entram para a seleta lista de participantes que saíram no primeiro paredão de suas respectivas temporadas. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Entre os 25 participantes que, ao longo da história, foram os primeiros eliminados, há casos de expulsões e até desistências antes mesmo da realização do primeiro paredão de suas edições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No histórico do programa, o participante Caetano Zonaro foi o primeiro eliminado da história do BBB, no dia 5 de fevereiro de 2002.

Confira quem foram os primeiros eliminados no primeiro paredão de cada edição: BBB: Primeiros eliminados de cada edição

Entre os participantes que ficaram marcados pela eliminação no primeiro paredão, destacam-se nomes como Ariadna, no BBB 11, e, mais recentemente, a cearense Kerline, no BBB 21, e Maycon, no BBB 24. BBB 1 : Caetano - eliminado com 55%



: Caetano - eliminado com 55% BBB 2 : Rita - eliminada com 55%

: Rita - eliminada com 55% BBB 3 : Paulo e Samantha - eliminados com 55% e 79%

: Paulo e Samantha - eliminados com 55% e 79% BBB 4 : Tatiana - eliminada com 62%

: Tatiana - eliminada com 62% BBB 5 : Juliana Brandão - eliminada com 50%

: Juliana Brandão - eliminada com 50% BBB 6 : Juliana - eliminada com 52%

: Juliana - eliminada com 52% BBB 7 : Fernando Orozco - expulso *

: Fernando Orozco - expulso BBB 8 : Jaqueline - eliminada com 87%

: Jaqueline - eliminada com 87% BBB 9 : Michelle - eliminada com 52%

: Michelle - eliminada com 52% BBB 10 : Joseane - eliminada com 61%

: Joseane - eliminada com 61% BBB 11 : Ariadna - eliminada com 49%

: Ariadna - eliminada com 49% BBB 12 : Daniel Echaniz - expulso **

: Daniel Echaniz - expulso BBB 13 : Kleber Bambam - desistente

: Kleber Bambam - desistente BBB 14 : João - eliminado com 44%

: João - eliminado com 44% BBB 15 : Francieli - eliminada com 58%

: Francieli - eliminada com 58% BBB 16 : Harumi - eliminada com 65%

: Harumi - eliminada com 65% BBB 17 : Gabriela Flor - eliminada com 59%

: Gabriela Flor - eliminada com 59% BBB 18 : Mara - eliminada com 55%

: Mara - eliminada com 55% BBB 19 : Vinicius - eliminado com 3,73%

: Vinicius - eliminado com 3,73% BBB 20 : Lucas Chumbo - eliminado com 75%

: Lucas Chumbo - eliminado com 75% BBB 21 : Kerline - eliminada com 83%

: Kerline - eliminada com 83% BBB 22 : Luciano Estevan - eliminado com 49%

: Luciano Estevan - eliminado com 49% BBB 23 : Marília - eliminada com 52%

: Marília - eliminada com 52% BBB 24 : Maycon - eliminado com 8%

: Maycon - eliminado com 8% BBB 25: Arleane e Marcelo - eliminados com 55% * Expulso após a produção do programa descobrir sua ligação pessoal com um executivo da emissora.

** Expulso na primeira semana por comportamento inadequado com Monique.