Marcelo no BBB 25: conheça o marido de Arleane do grupo Pipoca

Marcelo Prata, de 38 anos de idade, é servidor público e engenheiro de segurança do trabalho. Nascido e criado em Manaus, o participante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) tem orgulho de suas raízes e é um grande admirador das belezas naturais da região Norte. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp “Eu adoro falar sobre as cachoeiras, rios e outras belezas do meu estado natal”, diz o manauara, que também é apaixonado por cinema e música, tendo Wagner Moura e Cristiano Araújo entre seus ídolos.

Marcelo já destacou que tem dificuldade de conviver com pessoas machistas, misóginas ou xenófobas. "Esse tipo de perfil vai ficar bem longe de mim", afirma.

Ele divide o confinamento com sua esposa, Arleane, que também é sua dupla no jogo. Juntos, o casal já conquistou a casa própria. No entanto, essa parceria foi colocada à prova dentro do reality. Durante uma discussão sobre estratégias de votação, Arleane cobrou mais diálogo do marido: "Parece que você está esquecendo que eu estou aqui, como se só você estivesse jogando.

Mas, infelizmente, você depende de mim para as coisas acontecerem aqui". Marcelo, por sua vez, reconheceu a necessidade de ajustes na dinâmica entre os dois.

Marcelo traz uma vivência única para o confinamento do BBB 25. Ele já trabalhou embarcado em plataformas de petróleo, permanecendo até quatro meses isolado. Essa experiência o ajuda a lidar com o ambiente fechado do programa e a refletir sobre suas estratégias de jogo.

Em uma conversa com os integrantes do Quarto Nordeste, Marcelo revelou ter votado em Vitória e Mateus por falta de proximidade, mas ressaltou o respeito pelos dois: "Eu esperava que iria outra pessoa. Mas nada contra vocês". Apesar da justificativa, o manauara tenta manter relações amistosas e se mostrar aberto ao diálogo.