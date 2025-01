BBB 25: Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam nome da filha durante festa

Zuri será o nome da bebê que Brunna espera; anúncio foi destaque na primeira festa do reality, que aconteceu na noite dessa sexta-feira, 17

A primeira festa do BBB 25 , que aconteceu na noite dessa sexta-feira, 17, trouxe uma revelação especial para os fãs do programa e do casal Ludmilla e Brunna Gonçalves . Durante a comemoração, foi anunciado o nome da primeira filha do casal: Zuri. A novidade marcou o início da temporada com um momento emocionante.

“A gente vai contar pra vocês o nome da nossa filha. Finalmente, conseguimos escolher”. Brunna, ex-participante do BBB 22, também compartilhou a empolgação com o momento.

Antes da festa, o casal já havia adiantado a novidade. Em um vídeo publicado por Tadeu Schmidt , apresentador do reality, Ludmilla contou:

De acordo com a assessoria de Ludmilla, conhecida pela voz de “Maldivas”, o nome Zuri tem origem africana, sendo derivado da língua suaíli. Ele carrega um significado profundo, traduzindo a essência de uma mulher forte, suave e encantadora. Além disso, o nome reflete a combinação de beleza, força e doçura, qualidades que Ludmilla e Brunna desejam transmitir para a filha.

Um mês depois, em 17 de dezembro, o casal realizou uma festa de revelação do sexo, confirmando que seria uma menina. A previsão do nascimento de Zuri, no entanto, ainda não foi divulgada.

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves: método de fertilização

Em entrevista ao programa Fantástico, Ludmilla e Brunna explicaram que a gestação ocorreu por meio do método de fertilização ROPA (Recepção de Oócito da Parceira).

No procedimento, um óvulo de Ludmilla foi fecundado com sêmen de um doador e transferido para o útero de Brunna, permitindo que ambas participassem do processo de forma ativa.