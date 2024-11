Dieta do ovo: saiba tudo sobre a nova 'moda' entre os influencers

Compartilhada por famosos nas redes sociais, a dieta do ovo foi desenvolvida com o objetivo de influenciar na perda de peso; entenda riscos

Com o nascimento de seu terceiro filho, a influenciadora Virgínia Fonseca passou a compartilhar nas redes sociais a sua nova dieta. A prática consiste em um regime alimentar restrito, focado no consumo diário de 20 ovos.

A decisão de Virgínia em relação à perda de peso repercutiu e virou moda entre as influenciadoras digitais. Uma delas, Duda Guerra, de 16 anos, publicou em seu perfil no Instagram o início da "dieta do ovo".