Participantes do BBB 25: saiba quando e como será o Big Day

O BBB 25 estreia dia 13 de janeiro, mas o Big Day, revelando os participantes e suas duplas, acontece antes, no dia 9, com muitas surpresas

Em 2025, o Big Day ocorrerá no dia 9 de janeiro, quinta-feira , quando também serão apresentadas as duplas que participarão do programa.

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) estreia no dia 13 de janeiro, mas a revelação dos participantes , que acontece anualmente antes do primeiro episódio, será realizada no “Big Day”.

A data foi divulgada pelas redes sociais do reality show, com a participação de Gil do Vigor, ex-BBB e atual apresentador do Bate-Papo BBB, ao lado de Ceci Ribeiro.

“Anota aí: o Big Day será no dia 9, na próxima quinta-feira. É o dia de conhecer as duplas que vão entrar no BBB 25. E, gente, é dia de se surpreender”, anunciou Gil.

Participantes do BBB 25: como funcionará o Big Day de 2025

Assim como nas edições anteriores, a revelação de cada dupla acontecerá ao longo da programação da TV Globo.