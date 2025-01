Férias em Fortaleza: veja eventos gratuitos do fim de semana

Mercado dos Pinhões e Ponte dos Ingleses recebem agenda de shows e eventos gratuitos durante as férias. Veja programação dos dias 3 a 5 de janeiro

A primeira semana de janeiro de 2025 promete animar turistas e fortalezenses durante o mês de férias. Com eventos e atividades nos equipamentos culturais, como o Dragão do Mar e a Bece, outros espaços da Cidade também estão com agenda especial para a época.

Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro no Dragão do Mar