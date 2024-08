Primavera Sound cancela evento no Brasil por ‘dificuldades externas’

Com shows no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, previstos para acontecer entre os meses de novembro e dezembro, a organização do festival informou que “dificuldades externas” impedem que o evento ocorra “com o nível que o público merece” .

“Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrer vários caminhos para poder executar estes eventos com garantias, especialmente na situação atual dos desafios da indústria musical . Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e agora colocar toda a nossa energia em planos futuros”, comenta Alfonso Lanza, diretor do Primavera Sound.

Confira | Marimbanda lança novo disco com show em Fortaleza em setembro

Com 1ª edição em 2022, São Paulo não terá edição de 2024 do festival Primavera Sound

Em comunicado enviado à imprensa e compartilhado nas redes sociais, o Primavera Sound afirma que o vínculo com a América Latina não está encerrado, ansiando que o retorno do festival nas cidades de São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu e Assunção “aconteça o mais rápido possível”.

O Primavera Sound estreou no Brasil em 2022, com shows de Arctic Monkeys, Travis Scott, Björk e Lorde. Com primeira edição sendo sucesso no País, o festival retornou em 2023 com apresentações principais de The Killers, The Cure, Pet Shop Boys, Grimes, Beck e Carly Rae Jepsen.