Participantes do BBB 25: quando vão anunciar os nomes do reality?

O reality show, previsto para o dia 13 de janeiro, ainda não apresentou os confinados oficiais; saiba quando anúncio do BBB 25 pode acontecer

Completando as suas “Bodas de Prata”, o Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) já tem data de estreia aguardada, na segunda-feira, 13. Por outro lado, os nomes dos participantes que vão compor o elenco da casa ainda não receberam um anúncio oficial.

O reality show, que completa a sua 25ª edição com uma dinâmica em dupla, possui teorias feitas pelos telespectadores, citando celebridades nas redes sociais. No X, antigo Twitter, os usuários indicam MC Loma e Mariely Santos (Gêmea Lacração) como possíveis participantes do grupo Camarote.