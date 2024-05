Davi Brito mostra caminhões carregados com doações entregues ao RS

O baiano Davi Brito , campeão do BBB 24, compartilhou com os seguidores fotos da entrega de três caminhões carregados de doações e suprimentos que foram entregues às vítimas da tragédia no RS.

Davi embarcou para o Rio Grande do Sul na madrugada de quarta-feira (8) para ajudar na arrecadação de dinheiro, suprimentos e alimentos para as vítimas das enchentes. O campeão do BBB 24 mobilizou seus mais de 10 milhões de seguidores no Instagram para que fizessem doações.

Mais cedo, em meio a polêmicas por ter divulgado seu Pix pessoal, Davi prestou contas aos seguidores compartilhando notas fiscais. Até o momento, ele afirma ter arrecadado R$ 140 mil.