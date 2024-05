Ciúme e rivalidade: racha na família de Davi vem de antes do BBB

A rivalidade iniciou-se a partir do momento em que Davi deixou Cajazeiras , onde morava com a família em Salvador , para dividir um apartamento com Mani em Brotas, também na capital baiana.

O término do Big Brother Brasil não significou a saída de Davi das manchetes. Muito pelo contrário. O retorno do rapaz ao "mundo real" expôs ao Brasil um racha familiar que existia desde antes do programa, mas aflorou durante o confinamento.

"As duas viveram aqui fora um ‘BBB’ paralelo, disputando espaço. Raquel sempre disse que, quando encontrasse o irmão, iria contar tudo o que aconteceu e como a namorada tinha tirado proveito da situação. Foi o que ela fez”, completa a fonte.

Após sair da casa do BBB, Davi encontrou-se com Mani, no qual tomou o lado da irmã na disputa. Atualmente, o rapaz está com Raquel e a mãe em uma casa de luxo no litoral norte da Bahia. Já Mani vive com o pai do jovem após terminar o namoro.