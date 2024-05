Em crise no casamento, Davi terá documentário produzido pela Globo

Documentário sobre Davi, vencedor do BBB 24, está previsto para ser lançado em maio na Globoplay Crédito: Reprodução/TV Globo

Relacionamento de Davi entrou em crise após fim do BBB 24

A polêmica no então casamento teve início logo após a final do BBB 24. Durante entrevista com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, Davi revelou que estava “conhecendo” Mani, com quem já tem um relacionamento de um ano e seis meses. “A gente está namorando, estamos no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. [...] Estamos na fase do conhecimento, na fase de beijinho, tomar sorvete na praia olhando o mar”, afirmou o baiano na ocasião. A declaração repercutiu negativamente nas redes sociais, uma vez que Davi já tinha se referido a Mani como esposa durante o reality show. Ela, inclusive, se identificava na bio do Instagram como “Esposa de @daviooficialll”. Após muitas especulações, o baiano foi aos stories da rede social para dizer que já tinha se encontrado com a empresária.