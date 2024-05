Davi Brito tem conta do Instagram hackeada; ex-BBB se pronuncia

Por volta das 20h da segunda-feira, as contas de Davi Brito e de sua irmã Raquel postaram sobre procedimentos duvidosos de retorno financeiro

As contas do Instagram de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), e de sua irmã Raquel Brito, foram hackeadas na noite desta segunda, 29.

Por volta das 20h40min, o perfil de Davi - que já conta com 10 milhões de seguidores - começou a divulgar stories sobre investimento e mostrou possíveis conversas com seguidores sobre rápido retorno financeiro. Mesmo suspeito, as postagens dizem que não é esquema.

O de sua irmã, Raquel, também promete retorno financeiro rápido, mas se utiliza de outra plataforma que usa criptomoedas.