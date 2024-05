Davi confirma término com Mani: 'Não soube respeitar meu momento'

Em gravação do Altas Horas, o baiano falou sobre as primeiras horas após sair do reality. Davi também confirmou o fim do relacionamento com Mani Rego

O campeão do BBB 24, Davi Brito, confirmou o fim do relacionamento com Mani Rego, durante gravação do programa Altas Horas, na terça-feira, 23. Ele disse que foi bombardeado de informações e que as pessoas ao seu redor não souberam respeitar o momento de saída do confinamento.

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações", disse, em vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias.

