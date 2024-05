Mãe de Davi entra na política e deve disputar eleição em Salvador

Elisângela conta com mais de 700 mil seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Após a atenção que Davi recebeu no Big Brother Brother Brasil (BBB 24), sua mãe, Elisângela Brito, ingressou no partido político Democracia Cristã (DC) e deve disputar as eleições de Salvador. As informações foram dadas nesta sexta-feira, 26, pelo portal baiano Aratu On. O partido político de direita é da base do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). Mãe de Davi pode disputar eleições?

A mãe do campeão tomou medidas para oficializar sua entrada na área política ao submeter sua ficha de inscrição ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).