BBB 24: Beatriz revela desejo de se tornar apresentadora de TV

A resposta de Beatriz se deu após questionamento do TV Fama, programa da Rede TV! , sobre a possibilidade de uma proposta do SBT : “A gente pode conversar. (...) Estou aberta a conversas, a ouvir, a tudo”.

Boninho revela motivo para escalar Beatriz no BBB 24

Com o fim do Big Brother Brasil (BBB 24), os participantes têm mais liberdade para falar sobre suas trajetórias durante o programa. Desta vez, foi o grande diretor do reality, Boninho, que explicou as suas razões para a escalação de alguns brothers na 24ª temporada do programa.

“Eu só coloquei ela pra infernizar vocês. Eu só botei ela porque eu achei que todo mundo fosse fazer o que Nizam fez, mandar ela ficar quieta e calar a boca", brincou Boninho em uma live no Instagram realizada na quinta-feira, 18.