Programa da Virginia aumenta em 52% da audiência do SBT

A estreia do "Sabadou com Virginia" bateu recordes de audiência no SBT e conquistou o segundo lugar no Ibope

A estreia do programa "Sabadou com Virgínia" ocorreu no sábado, 6, e teve resultado positivo de audiência da emissora paulista. O programa da influenciadora digital Virgínia Fonseca foi o mais visto da grade de programação do SBT e conquistou o segundo lugar no Ibope.

De acordo com a assessoria do canal, a estreia marcou cerca de quatro milhões de pessoas no estado de São Paulo, com quatro pontos de média, 8% de compartilhamentos e cinco pontos de pico. Em comparação a programação de sábado do mês de março, o SBT acumulou 52% mais audiência com a nova atração.

O primeiro episódio contou com a participação do marido de Virginia, o cantor sertanejo Zé Felipe, e dos sogros dela, Leonardo e Poliana Rocha. A influencer apresentou no programa conteúdo semelhante ao que mostra em suas redes sociais, voltado à sua rotina com a família.