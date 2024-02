Calabreso: o que significa a expressão usada por Davi? Entenda briga no BBB 24

Alguns brothers disseram que se tratava de uma expressão gordofóbica, mas o público negou. Entenda do que significa "calabreso"

Primeiro, Bin Laden disse se tratar de uma expressão gordofóbica , e Lucas concordou. No entanto, o funkeiro voltou atrás e falou que era uma “gíria da internet”.

Durante discussão com Lucas na noite de ontem, no BBB 24 , Davi finalizou dizendo “vai, calabreso” . Em seguida, começaram os comentários sobre o significado da expressão.

O que significa a expressão “calabreso”, dita por Davi?

A expressão foi criada por Toninho Tornado, ator e humorista, e virou meme nas redes sociais. Ele faz sucesso com seu canal no YouTube e, recentemente, viralizou ao trocar o gênero das palavras, fazendo surgir o termo “calabreso”. O modo de falar se popularizou na internet.

Alguns expectadores já conheciam o termo e se irritaram pelos confinados terem relacionado-o com gordofobia.

“Ah pronto! Todo mundo confrontando o Davi por ele ter chamado o Lucas de CALABRESO - que até onde eu sei viralizou com os vídeos do TONINHO TORNADO kk”, escreveu uma usuária do X.

Outro usuário completou confirmando que não tem conotação ofensiva. “Calabreso é uma expressão que se popularizou pelos quadros do Toninho Tornado, conhecido por apelidar as pessoas trocando o final das palavras.”