Mr. Babão, o 'Rei do Mucuripe', morre em Salvador

Edson Freitas Gomes, conhecido no cenário artístico fortalezense pelo nome de Mr. Babão , morreu aos 69 anos de idade. A notícia foi divulgada pelo filho do artista, Marcus Gomes, em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 12.

O sepultamento do artista aconteceu na tarde de hoje no cemitério Campo Santo, em Salvador, cidade onde o cearense morava.

Mr. Babão construiu carreira musical em casas de shows nos anos 2000

Mr. Babão traçou sua carreira artística realizando apresentações em casamentos, aniversários e, principalmente, nas casas de shows de Fortaleza e de fora do Estado.

No Ceará, sua música ganhou repercussão a partir das apresentações no Mucuripe Club, ganhando o título de “Rei do Mucuripe” no início dos anos 2000.