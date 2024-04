Final do BBB 24: quando vai ser e como será a dinâmica?

O BBB 24 segue em modo acelerado rumo ao final. Com o último líder e paredão já concretizado, confira como será a dinâmica rumo ao final do programa

A última eliminação acontecerá no domingo, dia 14, com o recém-líder , Davi , já garantido na final do programa. Com os dois últimos finalistas já definidos, a grande final acontecerá na terça-feira, dia 16 de abril, quando, após a votação, Tadeu Schmidt anunciará o grande vencedor do BBB 24.

Desde o início do acelerado " modo turbo ", o Big Brother Brasil (BBB 24) está se aproximando do seu fim. Após a formação do último paredão , resta apenas mais um eliminado para conhecer o top 3 dos participantes que irão integrar os finalistas desta edição.

Final do BBB 24: como funciona a dinâmica até o fim do programa

Após a concretização da última prova do líder, o detentor do título garantirá sua vaga na final do programa. Em seguida, os outros três participantes irão integrar o último paredão do programa, no qual a eliminação ocorrerá no domingo, e logo após começará a votação para decidir o grande campeão do reality.

Domingo (14/04) - Última eliminação

- Última eliminação Terça-feira (16/04) - Final do programa

Final do BBB 24: os últimos vencedores

No clima de final do programa, relembre todos os últimos 23 vencedores durante todas as edições do Big Brother Brasil: